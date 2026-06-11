东京池袋︱60岁中国女游客遭抢手袋 贼人喷催泪剂扑头

日本东京繁华商业区抢劫伤人案。一名60岁的中国籍女子，于昨日（10日）晚上在人流密集的池袋站附近，突遭两名男子伏击。歹徒向她喷射疑似催泪喷雾并重击其后脑，随后抢走其装有现金的手袋逃去。日本警方正全力追缉两名在逃疑犯的下落。

日本放送协会（NHK）报道，事发于当地时间周三（10日）晚上约8时30分，地点位于东京著名的交通枢纽池袋站附近。该区周边商业设施林立，正值入夜人流极为密集之际。

警方初步调查显示，两名男歹徒尾随受害的中国女子，并趁其不备突然发难，先向女事主面部喷射疑似催泪喷雾的化学物质，再挥拳猛烈击打其后脑。女事主负伤倒地，歹徒随即强行夺走她随身携带、装有现金的背包。两名疑犯得手后，迅速往混乱的人群中逃离现场。

日本警方接报后赶抵封锁现场调查，正调取周边的闭路电视片段，追查两名在逃男子的下落及逃跑路线。案件再度引起外界对东京热门游客区治安的关注。

