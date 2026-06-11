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LABUBU新疆版｜文创小羊红爆全网 游客拖箧排队两日疯抢

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更新时间：17:00 2026-06-11 HKT
发布时间：17:00 2026-06-11 HKT

内地社交平台近日掀起一股「新疆小羊」热潮。这款被网民戏称为「新疆Labubu」的民族特色文创玩偶，凭借其「自主搭配、手工现做」的微型私人订制模式，吸引大批游客疯狂抢购，有游客甚至不惜花费两天时间排队，只为求得一只专属小羊。

「裸羊」到「新疆LABUBU」的蜕变

据内地传媒报道，该款小羊原本只是乌鲁木齐商场内一件不起眼的普通纪念品。自去年下半年起，商户开始为小羊「换装升级」，陆续加上富新疆地域色彩的小花帽、艾德莱斯绸服饰及宝石项链等。历经多番改造，这只拥有「微笑唇」的小羊摇身一变成为文创界的「顶流」，热潮席卷乌鲁木齐至喀什古城。

「新疆小羊」的最大卖点在于其DIY体验。顾客可亲自挑选心仪的配饰、服装与宝石，再交由摊主即场手工缝制，确保每只小羊皆独一无二。有新疆摊档档主表示，现时每日工作逾10小时，即使全速赶工日制200只，依然供不应求，档口前经常大排长龙，有时甚至要熬夜赶制订单至凌晨4时。

摊主阿卜都拉·艾米日拉的档位前，顾客常常里三层外三层排队，有人拖着行李箱专程赶来，有人一口气带走十只。有来自安徽的游客向中新网记者表示，她和丈夫来新疆度蜜月，第一天没排上队，第二天专程再来才买到。

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报道指，阿卜都拉日均工作时长超过10小时，最复杂的款式6分钟做一只，简单款3分钟，一天最多做200只。旅游旺季连母亲也要来帮忙。即使如此，档位前排队至少半小时起步。

分析指出，这股抢购热潮折射出时下年轻客群的消费模式转变，从单纯「购买纪念品」转向「为情绪及体验买单」。顾客重视的不再仅是毛绒玩具本身，而是亲身参与创作的独特记忆与情感价值。

随着这只「新疆小羊」持续爆红，周边产业亦大为受惠。据悉，专门供应小羊花帽的杭州生产商已加开两条专用生产线，日产量达1.3万个，但相关订单仍已排满至今年7月中旬。业界对其前景感乐观，期望热度能延续至明年的羊年。

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