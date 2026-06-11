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维权3年止步｜男子「被屈成都地铁偷拍案」再审被驳回 当事人：将转告AI造黄谣网民

即时中国
更新时间：12:01 2026-06-11 HKT
发布时间：12:01 2026-06-11 HKT

备受社会关注的「成都男子地铁被疑偷拍案」迎来最终司法结果。当事人何先生向四川省高级人民法院提交的再审申请，于昨日（10日）被依法驳回。何先生表示，案件在法律层面已彻底画上句号，而昨日刚好是事件发生满三周年的日子。他透露接受裁定结果，希望尽快重投社会工作，但后续将针对利用AI（人工智能）对其制造「黄谣」（色情谣言）的网民提出起诉。

鞋面反光被指偷拍

案情指，事件发生于2023年6月11日。何先生在成都搭乘地铁时，因所穿鞋子的金属装饰反光，被同车厢的两名女子怀疑其鞋内藏有镜头进行偷拍。何先生为自证清白，当众脱鞋、脱袜接受检查，并被带至警局。经警方仔细查验后，证实何先生并无任何偷拍设备及行为，还其清白。

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何先生2023年在成都搭乘地铁时，因所穿鞋子金属装饰反光，被同车厢的两名女子怀疑其鞋内藏有镜头进行偷拍。
何先生2023年在成都搭乘地铁时，因所穿鞋子金属装饰反光，被同车厢的两名女子怀疑其鞋内藏有镜头进行偷拍。
「男子地铁被疑偷拍案」当事人。
「男子地铁被疑偷拍案」当事人。

 

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事后何先生认为两名女子的口头道歉欠缺诚意，遂将二人及成都地铁运营公司一并告上法庭，要求登报道歉及索偿精神损失等共5万元人民币。然而，一审及二审法院均认为，两名女子基于「鞋面有闪光点」提出合理质疑，且事后已在警局道歉，行为不构成法律意义上的侵权，故驳回何先生的全部诉求。

何先生随后向四川省高级人民法院申请再审。据其提供的民事裁定书显示，法院认为其申请不符合《民事诉讼法》相关规定，依法予以驳回。

何先生受访时坦言，对三年来的维权代价感到遗憾，但已接受现有结果，「现在只想早点结束，轻装上阵找工作」。

虽然涉事女子的官司已告一段落，但何先生透露，事件发酵的三年来，网上持续出现针对他的不实言论，更有部分网民利用AI技术制作虚假及恶意的色情内容，对其名誉造成严重的二次伤害。他强调，后续将会针对这批造谣的网民另行提起诉讼，誓要追究到底。

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