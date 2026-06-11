广西银滩｜女网红拒玩水上电单车 遭两男夹击围堵涨潮海边｜有片

广西北海市知名景点银滩景区日前发生一宗强迫消费及围堵游客的恶劣事件。一名拥有逾90万粉丝的女网红在沙滩游玩时，因拒绝水上电单车（摩托艇）的推销，竟被两名男从业员夹击围堵在正值涨潮的海岸边。女事主身后海水不断上涨，退无可退，最终凭举机拍片震慑对方才得以脱身。事件曝光后引发网民强烈愤慨，当地政府通报称，已对两名涉事男子予以严肃处罚并勒令停业整顿。

广西银滩：涉事者停业整顿

据女事主在社交平台发布的片段及忆述，事发于本月3日，她在银滩景区游玩时，先后两次明确拒绝了两名身穿救生衣男子的水上游乐项目推销。不料，两人其后折返，将她夹击围堵在滩涂的临水区域。当时正值海水涨潮，海水已漫至其脚边，活动空间极为狭窄。

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从现场片段可见，其中一名男子发现女事主举起手机拍摄取证后，态度激动地指着手机勒令她「删掉、关掉视频」，并出言询问其粉丝数量。女事主事后发文直言：「光天化日之下被堵在涨潮的海岸边，身后就是海水退无可退。即使平时有健身习惯，一对二的局面依旧让人心里发怵，全程紧绷十分害怕，多亏录下视频震慑住对方，最后有惊无险顺利脱身。」

事件在网上引发热议后，北海市银海区银滩镇人民政府于昨晚（10日）发布情况通报，证实事件属实。通报指出，涉事的谢某某及包某某在推销被拒后，得知对方是网络博主且正在拍摄，因担心被拍入镜而要求关闭拍摄，过程中「给对方带来不好体验」。

当局表示，已于前日（9日）约谈教育两名涉事男子，并予以严肃处罚及勒令「停业整顿」；同时将对辖区内的水上电单车从业员展开文明经营培训，加强日常监管。据景区方面透露，两名男子并非景区正式员工，而是第三方快艇经营商户的从业员，目前已被责令暂停相关工作。