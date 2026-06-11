川妇校外摆易拉架派传单 举报丈夫搭上高校女职员兼涉贪

四川德阳一名女子日前在德阳城市轨道交通职业学院门外摆放易拉架海报、派发传单，公开举报其丈夫与该校一名鄢姓女职员存在不正当男女关系，同时指控对方利用职务便利中饱私囊。涉事学院今日（11日）凌晨发布通报，证实鄢某某已于上月离职，并就贪腐指控成立专项调查组展开核查。

列五大指控 斥女方权色交易中饱私囊

据内地媒体报道，事发于本周二（9日），网传影片显示，一名女子偕同亲友前往「德阳城市轨道交通职业学院」大门外，即场摆放大型海报（易拉架）并向过往的学生及途人派传单。

该易拉架上列明了五项详细指控，除了实名举报其丈夫与该校后勤部鄢姓女职员存在不正当男女关系外，更将矛头直指鄢某某的操守问题，指控她利用职务便利，侵占学校项目资源、干预招投标并中饱私囊，涉嫌严重违纪贪腐。

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校方澄清非「处长」并已成立调查组

面对舆论发酵，德阳城市轨道交通职业学院于今日（11日）凌晨发布情况通报作正式回应。

通报指出，校方对事件高度重视并第一时间进行核实。经查，鄢某某于2024年8月通过公开招聘入职该校，仅为后勤保障处的「普通职工」，并非网传的「后勤部处长」。此外，鄢某某早前因身体不适，已于今年5月25日提出请辞，并于5月29日正式离职。

针对举报中涉及的贪腐问题，校方强调，就网传鄢某某利用职务之便干预招投标的行为，学院已成立专项调查组，目前正作进一步深入核查，将严格依照相关规定处置。事件焦点目前已从家庭感情纠纷，延伸至校园廉洁及招投标监管问题，当地相关部门的后续调查结果备受关注。