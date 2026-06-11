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桂林兴安县凌晨爆炸已7死17伤 排除燃气管道造成

即时中国
更新时间：08:58 2026-06-11 HKT
发布时间：08:58 2026-06-11 HKT

广西桂林凌晨发生严重爆炸事故，已造成7死17伤，事故原因仍在调查。

广西桂林市兴安县公安局通报，6月11日凌晨1时40分许，兴安县兴安镇灵湘路发生一起爆炸事件。

网上流出的照片可见，爆炸现场为居民区，有疑似自建房建筑起火。有居民在网上留言，已因事故入院，亦有人指，事发时先后有两次爆炸，造成周边居民大量窗户玻璃被震裂。

附近居民在11日早上拍摄的照片显示，爆炸令周边大量建筑物受影响，窗框也飞脱，街道满是玻璃碎。

事件发生后，桂林市、兴安县两级党委、政府主要领导第一时间赶赴现场，组织公安、消防、卫健、应急等部门开展救援、处置工作。经4轮现场搜救，目前事件造成7人死亡，17名伤者已送医院救治，均无生命危险。其他轻受伤人员经医院处置后已妥善安置。现场救援工作仍在进行中。

经初步调查，排除爆炸是因管道燃气等因素引起，公安机关正在对事件原因开展进一步调查。

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