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山西82死矿难︱省应急厅副厅长被查 涉嫌严重违纪违法

即时中国
更新时间：09:20 2026-06-11 HKT
发布时间：09:20 2026-06-11 HKT

山西长治市沁源县上月22日发生导致82人死亡的矿难后，首次有省厅官员因此落马。山西省纪委监委昨日通报称，山西省应急管理厅副厅长张和平涉嫌严重违纪违法，涉通洲集团留神峪煤业有限公司特别重大爆炸事故，目前正接受调查。

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5月22日晚上7点半，沁源县山西通洲集团留神峪煤业有限公司井下发生气体爆炸事故，造成82人遇难、2人失联、128人受伤。国务院已成立「5·22」特别重大事故调查组，最高人民检察院也宣布对事故案挂牌督办。

6月2日晚，山西省纪委监委网站发布消息：沁源县委书记赵永进涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委调查。6月7日，山西省长治市纪委监委公布，沁源县应急管理局局长孙晓晔，沁源县应急管理局党委委员、应急管理综合行政执法队副队长岳晓东，沁源县应急管理综合行政执法队执法一队队长张谦，也涉嫌严重违纪违法，分别接受调查。

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