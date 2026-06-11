黑龙江汉屡遭奸夫羞辱 车死对方获从轻判无期徒刑

黑龙江绥化市一男子因妻子与同村男子有婚外情，积怨后驾车蓄意撞杀对方，事后夫妻二人一同销毁行车纪录仪证据。当地中院近日公布一审判决，肇事男子以故意杀人罪被判无期，其妻亦构成帮助毁灭证据罪，获刑10个月、缓刑1年。

妻助毁灭证据判缓刑

裁判文书显示，35岁被告李某与妻子张芳（化名）为当地村民，36岁的刘波与二人同村。早前刘波与张芳发展婚外关系，还多次羞辱李某，双方另琐事爆发争执并曾相约冲突，积怨已久。

2025年8月21日，李某驾车载妻子取快递时，偶遇驾驶三轮车的刘波。经妻子确认身份后，李某驾车以78至89公里时速加速撞击对方车辆，造成刘波右肺中叶破裂、肺脏脾脏破碎，最终因急性失血身亡。

案发后李某报警及呼叫急救，随后夫妻二人折返现场，拆解行车纪录仪，分别咬碎内存卡、掩埋并丢弃零部件，销毁作案证据。经警方传唤到案，二人均认罪认罚。考虑到被害人对案件起因存有过错，且二人事后认罪悔罪，法院酌情从轻判罚。最终李某被判无期徒刑、剥夺政治权利终身，赔偿死者家属约4.95万元人民币丧葬费；张芳获刑10个月，缓刑1年。