Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黑龙江汉屡遭奸夫羞辱 车死对方获从轻判无期徒刑

即时中国
更新时间：08:55 2026-06-11 HKT
发布时间：08:55 2026-06-11 HKT

黑龙江绥化市一男子因妻子与同村男子有婚外情，积怨后驾车蓄意撞杀对方，事后夫妻二人一同销毁行车纪录仪证据。当地中院近日公布一审判决，肇事男子以故意杀人罪被判无期，其妻亦构成帮助毁灭证据罪，获刑10个月、缓刑1年。

妻助毁灭证据判缓刑

裁判文书显示，35岁被告李某与妻子张芳（化名）为当地村民，36岁的刘波与二人同村。早前刘波与张芳发展婚外关系，还多次羞辱李某，双方另琐事爆发争执并曾相约冲突，积怨已久。

2025年8月21日，李某驾车载妻子取快递时，偶遇驾驶三轮车的刘波。经妻子确认身份后，李某驾车以78至89公里时速加速撞击对方车辆，造成刘波右肺中叶破裂、肺脏脾脏破碎，最终因急性失血身亡。

案发后李某报警及呼叫急救，随后夫妻二人折返现场，拆解行车纪录仪，分别咬碎内存卡、掩埋并丢弃零部件，销毁作案证据。经警方传唤到案，二人均认罪认罚。考虑到被害人对案件起因存有过错，且二人事后认罪悔罪，法院酌情从轻判罚。最终李某被判无期徒刑、剥夺政治权利终身，赔偿死者家属约4.95万元人民币丧葬费；张芳获刑10个月，缓刑1年。

最Hit
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
11小时前
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
影视圈
17小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
18小时前
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
旅游
18小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
汇丰股价单日急跌逾4% 受累两大负面因素夹击
汇丰股价单日急跌逾4% 受累两大负面因素夹击
股市
16小时前
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
影视圈
15小时前
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
生活百科
17小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
23小时前