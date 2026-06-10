16岁浙江智障女被母亲带医院人工流产 揭两兽男性侵恶行

浙江杭州3年前发生一宗骇人连环性侵案。《检察日报》旗下《方圆》杂志近日报道，事件涉及一名未成年智障少女，两名涉案男子已被法院判刑。

报道指，案发于2023年，16岁的智障少女小禾（化名）在母亲陪同下前往医院进行人工流产手术。接诊的医护人员察觉事态异常，怀疑涉及刑事犯罪，随即严格履行强制报告制度并向警方报案。

流产胚胎揭生父另有其人

警方介入调查后，首先拘捕了一名男子吴某（化名）。调查指出，吴某长期伪装成体贴的兄长以骗取女方的信任，并借此对她进行多次性侵。然而，在吴某落网后，法医透过DNA检测证实，吴某并非小禾流产胚胎的生父，意味著案件另有隐情。

专案组随即扩大调查范围并展开进一步排查，最终锁定并拘捕了在附近屋苑任职保安员的金某（化名）。经检测及调查确认，金某同为性侵小禾的加害者，且正是该名胎儿的生父。

法院后来审理案件，吴某因犯强奸罪被判处入狱4年6个月；而金某则被判处有期徒刑10年6个月，同时须向受害方赔偿17347.76元人民币。