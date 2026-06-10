Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新疆牧道︱女司机「保龄球式」撞死29羊 负全责被判赔32只︱有片

即时中国
更新时间：17:20 2026-06-10 HKT
发布时间：17:20 2026-06-10 HKT

新疆近日发生严重交通事故，导致29只羊被撞毙。肇事女司机因在法定牧道未优先让羊只通行，被判罚赔偿牧民32只羊。

据《大河报》报道，事故发生于独库公路卡尔脑隧道，女司机夜驾时，驶入该条漆黑隧道，无为意有羊群穿行，导致撞死29只羊。

交警到场后，判女司机要负上全责，因该隧道属于法定牧道，羊群享有优先通行权，驾驶人因夜间未减速避让、未尽安全驾驶义务，承担事故全部责任。最终，驾驶人按协议向牧民赔偿32只羊，其中包含3只额外补偿。

网民纷替女司机不值，认为隧道太黑，「这谁能看出来」、「（隧道）也太黑了」、「对面远光灯没责任嘛」、「不愧是塞外边疆」、「别的不说，29只羊，还要额外赔偿3只 就有点离谱了」。

 

最Hit
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
饮食
6小时前
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
8小时前
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
生活百科
5小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-09 14:34 HKT
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见
吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见
影视圈
7小时前
北上配眼镜埋单前少问「这句话」易被㓥？港人单拖配镜防伏指南掀热议：深圳度数配足竟变假远视？｜Juicy叮
北上配眼镜埋单前少问「这句话」易被㓥？港人单拖配镜防伏指南掀热议：深圳度数配足竟变假远视？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
宏福苑大火︱警方及廉署批有人为一己私利贪污造假 罔顾居民生命安全 不排除有更多拘捕行动
00:30
宏福苑大火︱警方及廉署回应联合行动 批有人为一己私利贪污造假 罔顾居民生命安全 不排除有更多拘捕行动
社会
19分钟前
人龙宵夜火锅疯狂点餐！狂叫24个布甸24碟蚬 临走奸招掩饰逃走 旁观网民怒轰：一啲衣食都无！
人龙宵夜火锅疯狂点餐！狂叫24个布甸24碟蚬 临走奸招掩饰逃走 旁观网民怒轰：一啲衣食都无！
饮食
7小时前