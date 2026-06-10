新疆牧道︱女司机「保龄球式」撞死29羊 负全责被判赔32只︱有片
更新时间：17:20 2026-06-10 HKT
发布时间：17:20 2026-06-10 HKT
发布时间：17:20 2026-06-10 HKT
新疆近日发生严重交通事故，导致29只羊被撞毙。肇事女司机因在法定牧道未优先让羊只通行，被判罚赔偿牧民32只羊。
据《大河报》报道，事故发生于独库公路卡尔脑隧道，女司机夜驾时，驶入该条漆黑隧道，无为意有羊群穿行，导致撞死29只羊。
交警到场后，判女司机要负上全责，因该隧道属于法定牧道，羊群享有优先通行权，驾驶人因夜间未减速避让、未尽安全驾驶义务，承担事故全部责任。最终，驾驶人按协议向牧民赔偿32只羊，其中包含3只额外补偿。
网民纷替女司机不值，认为隧道太黑，「这谁能看出来」、「（隧道）也太黑了」、「对面远光灯没责任嘛」、「不愧是塞外边疆」、「别的不说，29只羊，还要额外赔偿3只 就有点离谱了」。
最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
2026-06-08 16:58 HKT
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
2026-06-09 14:34 HKT
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
2026-06-09 18:00 HKT