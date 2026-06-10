新疆牧道︱女司机「保龄球式」撞死29羊 负全责被判赔32只︱有片

新疆近日发生严重交通事故，导致29只羊被撞毙。肇事女司机因在法定牧道未优先让羊只通行，被判罚赔偿牧民32只羊。

据《大河报》报道，事故发生于独库公路卡尔脑隧道，女司机夜驾时，驶入该条漆黑隧道，无为意有羊群穿行，导致撞死29只羊。



交警到场后，判女司机要负上全责，因该隧道属于法定牧道，羊群享有优先通行权，驾驶人因夜间未减速避让、未尽安全驾驶义务，承担事故全部责任。最终，驾驶人按协议向牧民赔偿32只羊，其中包含3只额外补偿。

网民纷替女司机不值，认为隧道太黑，「这谁能看出来」、「（隧道）也太黑了」、「对面远光灯没责任嘛」、「不愧是塞外边疆」、「别的不说，29只羊，还要额外赔偿3只 就有点离谱了」。