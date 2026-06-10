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用钱买like？︱辽宁海城耗¥498万买「百强县」虚名 党政负责人被免职

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更新时间：15:35 2026-06-10 HKT
发布时间：15:35 2026-06-10 HKT

辽宁省海城被批为打入「百强县」榜单，耗费¥498万向评级机构买咨询服务，遭中纪委严厉批评，涉事的党、政主要负责人遭免职处分。

《中国青年报》5月28日刊出《辽宁海城：全面纠治『花钱买虚名』，树牢实干政绩观》报道，指海城花费498万元向一家「百强县」榜单评价机构购买咨询服务，由客观指标得分第118名而调整至综合得分第91名。

排名118变91

涉事评级机构被指咨询项目研究，未结合当地实际提出有价值的发展建议，海城为进榜单又未提出异议。通报后，辽宁省委高度重视，查清海城典型问题事实与责任，对11名责任人严肃追责。

中央党校机关报《学习时报》8日刊出辽宁省委书记许昆林署名文章，披露辽宁针对事件专门制定整改工作方案，对党政主要负责人作出免职处理，对相关责任人进行追责问责。还明确要求各地区各部门一律不得参与榜单排名，一律不得安排资金谋求上榜进位。

公开资料显示，事发时，海城市委书记由鞍山市委副书记陆荐援兼任，后已调任葫芦岛市委副书记；当时的市长是杨野，后已调任鞍山市自然资源局副局长。

 

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