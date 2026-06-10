夏兰特ｘ王老吉︱代言普通话问好 洗脑广告歌疯传︱有片

世界杯即将开锣，运动营销进入白热化。英超曼城球星夏兰特，突然宣布成为中国知名凉茶饮品王老吉的全球代言人，夏兰特还用普通话问好，而官方改编自夏兰特球迷应援歌《Haaland Song》的中文广告歌，则在网上热传。

夏兰特（Erling Haaland，又译哈兰德）6月8日在Instagram发片，宣布成为王老吉的全球代言人，并用普通话向华人问好，再说出「怕上火，喝王老吉」的广告语。

改编至夏兰特应援歌

王老吉也在多个社交平台，官宣夏兰特成为代言人及播出广告歌，指「「他是北欧风暴，是禁区之王，是赛场上最锋利的『魔人』。2026开赛之际，王老吉正式携手哈兰德（即夏兰特），将以无畏与实力，征服接下来的每一场比赛。」

由于广告歌极具魔性，十分洗脑，加上夏兰特在片中「瞓身」演出，表情趣怪又喷火，令广告歌迅即在网上疯传。



对于夏兰特成为王老吉代言人，网民表示「王老吉真会抓流量，哈兰德刚入住抖音就马上抓住他代言」、「俄罗斯的歌，用在北约成员国的球员广告上，真是黑色幽默感拉满」、「王老吉喝多了会变魔人布欧」、「哈兰德知道《上火》是啥意思嘛」、「一开始看到这个视讯，我以为是网友恶搞的」、「整个挪威是不是只有哈兰德喝过王老吉」。