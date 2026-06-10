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福州最后老巷︱民宅黑夜起火暂无伤亡 网民：下雨天也烧成这样？︱有片

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更新时间：10:53 2026-06-10 HKT
发布时间：10:53 2026-06-10 HKT

福建福州一处被喻为「最后的老巷」的打卡热点，9日晚突然起火，暂无人伤亡。消息成为网上热搜，许多网民奇怪，连日下雨，木结构为主的建筑仍如此猛烈燃烧。

福州台江应急管理局通报，6月9日21时55分许，台江区上海街道下河里14号民房发生火情，目前暂未发现人员伤亡。起火原因仍在调查。

「新黄河」报道，9日23时许，现场有多辆消防车灌救。从附近居民楼顶观望，火场黑烟不断往天空窜，大火依旧在熊熊燃烧，间中传出爆炸声。

据附近居民说，大火已经烧了一个多小时，著火点附近多为老旧房屋和老旧小区，还有很多木质搭建物。据当地人介绍，下河里又被称为「福州最后的老巷」，有人称，这里的生活仿佛和20年前无异。

网上则常有人分享下河里照片，显示该社区仍维持续数十年前的面貎。

网民纷纷留言，「拆迁？」、「曾经几时不曾焚毁 一朝改造灰飞烟灭」、「福州老传统了，要拆迁了」、「福州的媒体『安静』的很统一，没见福州媒体报导这个火灾」、「坐好别说话，懂得都懂」、「一天都不耽误工期」、「下著雨，而且雨还不小，还能烧这么厉害」、「竟然福州几个官博号都没报道」、「逢拆必烧」。

 

 
 
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