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中国观察 ：高考学子卸甲 社会也需松绑

即时中国
更新时间：09:25 2026-06-10 HKT
发布时间：09:25 2026-06-10 HKT

全国多地高考昨日顺利收官，千万考生终于放下纸笔。有学生兴奋地走出试场，报复式地把书本扔掉，亲友送上鲜花，温情拥抱，相约去大吃一顿，为3年寒窗苦读画上阶段性句号。

高考是不少人的青春记忆，也是无数人午夜梦回的成长阴影。从清晨早读至深夜刷题，周而复始的试卷、密集的考试操练、家校的殷切期许，长期紧绷的神经，让很多学生们陷入焦虑、迷茫的情绪困境。

考试的压力，从来不是个体问题，而是教育生态、社会观念的共同结果。近年，内地升学竞争日趋激烈，职场「内卷」持续加剧，优质教育资源与优质工作岗位的稀缺性，被不断放大，让「考高分、读名校」似乎成为人生的唯一出路。这种大环境的焦虑，进一步推高了家长的不合理期望，将自身对未来的不安、追求稳定生活的诉求，寄托在孩子的高考之上。

考生兴奋地在试场外留影。新华社
考生兴奋地在试场外留影。新华社
考生兴奋地离开试场。新华社
考生兴奋地离开试场。新华社

值得反思的是，每年安徽毛坦厂中学万人送考、警车开道、全城助威的盛大场面，将高考渲染为将士出征般的悲壮仪式，不断放大高考的神圣性与功利性，进一步扭曲了全社会对考试与成长的认知。这种极具仪式感的造势，让公众默认高考就是决定人生成败的终极战，加剧了惟分数论的社会氛围，也让学生背负的心理重担越加沉重。

「望子成龙、望女成凤」的心态，人皆有之，但社会对升学成绩的过度追捧，已经令教育逐渐偏离育人本质，沦为残酷的分数竞赛。

我们是时候重新审视对高考的认知，并为广大考生搭建更完善的配套支持体系。这类关怀不应只停留在高考期间的交通保障、降噪管控等措施上。学校与教育部门更要兼顾学业提升与心理健康，常态化开展心理辅导工作，加强宣传教育，纠正「一试定终生」的错误观念。惟有全社会共同卸下焦虑、松绑减负，才能让学生真正挣脱分数的桎梏，从容走向人生更广阔的赛场，实现理想，贡献社会。

纪晓华 

 

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