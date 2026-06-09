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网售色情黑产｜二手平台8元可买数百少女裸照 「闲鱼」：坚决抵制

即时中国
更新时间：22:21 2026-06-09 HKT
发布时间：22:20 2026-06-09 HKT

近日有内地网民发现，有人在网上二手平台「闲鱼」公然售卖少女裸体写真。有用户多次举报，但都因「证据不足」、「平台已经重点关注该用户」为由被驳回，事件引起广泛关注。

记者实测证实

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据《澎湃新闻》报道，近日有用户发现「闲鱼」公然售卖少女情色写真，一名卖家引导其加微信，发送「其他几百少女数千G不上架内容」。记者随后实测发现：8块钱下单，对方真的发来含有大量10至15岁少女裸体的写真，链接中甚至介绍称「毛孔、发丝清晰可见」。

针对此事，内地「立财经」联系「闲鱼」官方客服，对方强调平台坚决抵制这种涉及到低俗色情的内容，也一直通过各种手段，不停排查识别。对于相关举报，平台都会去核查。一旦核实也会第一时间对这种商品或账号作出处置。

根据《中华人民共和国刑法》规定，以牟利为目的制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节特别严重的可判处无期徒刑。

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