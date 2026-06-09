「朱雀二号」遥六火箭发射成功 载两卫星测试「手机直连卫星」技术

中国民营航天发展再有新突破。朱雀二号改进型遥六运载火箭于今日（9日）下午4时23分，在甘肃酒泉东风商业航天创新试验区点火升空。火箭以「一箭双星」方式，成功将「千帆DTC01星」和「中国移动02星」送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。是次任务将为中国开展关键的「手机宽带直连卫星」等前沿技术试验。

朱雀二号运载火箭第八次飞行

朱雀二号改进型遥六运载火箭为两级低温加长型液体运载火箭，亦是中国现役液氧甲烷中型运载火箭的主力型号。该火箭箭体直径为3.35米，整流罩最大直径4.2米，具备近地轨道6吨、500公里太阳同步轨道4吨的运载能力。这款火箭可灵活配置一箭多星或平板卫星的高频次组网任务，并能与未来朱雀三号可重复使用运载火箭形成组合式的发射方案。

中国朱雀二号遥六火箭发射成功。 新华社

中国朱雀二号遥六火箭发射成功。 新华社

中国朱雀二号遥六火箭发射成功。 新华社

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据悉，本次发射是朱雀二号系列火箭的第8次飞行。研制团队在技术、可靠性及成本控制上进行了多项改进，包括级间分离系统首次采用与朱雀三号一致的「气动推杆分离方案」，在维持总重量不变下减少火工品使用；此外，二级发动机机架亦首度采用3D打印一体化结构，在增强结构刚度的同时实现减重降本。

在本次发射的两颗卫星中，千帆DTC01星由上海垣信卫星科技有限公司营运；而中国移动02星则归属中国移动通信集团有限公司。两颗卫星入轨后，将正式开展手机宽带直连卫星、天地网络融合等技术试验与验证。

前期，中国工业和信息化部已指导完成相关卫星的国内频率协调，并已正式颁发空间无线电台执照及无线电频率使用许可，为是次商业航天及通讯试验提供法规奠定通技术试验提供合流奠定基础。