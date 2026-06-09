智商税｜央视踢爆网红蚊怕水乱象 原料成本仅两毫利润达300倍

央视财经《财经调查》节目日前曝光内地驱蚊产品市场乱象，揭发多款「网红驱蚊液」实际成本仅一两毛人民币，但经过包装及层层经销后，最终零售价高达近30元，利润空间达300倍。部分厂家更以化妆品备案绕过农药监管，产品主要成分仅为水及香精，并无实际驱蚊效果。

出厂价1.5元包装运输全包

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据央视记者调查，河南南阳兴宛堂艾草制品有限公司生产的「叮叮液」、「叮叮喷雾」等产品，单瓶出厂价仅1.5元。厂方工作人员承认，这1.5元已涵盖瓶身、外包装、生产人工、水电及物流等所有成本，真正用于调配原料的钱「仅剩一两毛钱」，产品「主要成分就是水」，仅添加极少量植物纯露。

为了让消费者产生「有效果」的错觉，该款产品在香型上刻意贴近花露水，依靠浓郁香气及清凉感营造使用感受。厂方坦言，这些产品并无实际驱蚊功效。

含「驱蚊酯」却以化妆品备案绕开监管

调查发现，多款标榜「纯植物提取、无化学成分」的网红驱蚊产品，实际驱蚊效果来自未标注的「驱蚊酯」（丁基乙酰氨基丙酸乙酯）。该成分在行业标准中被划定为微毒级别，既属农药驱蚊原料，亦被收录进化妆品原料目录。

厂家利用此双重属性，以化妆品、日用品渠道备案，绕过农药生产及登记审批，却在产品中实际添加驱蚊酯。广州市百爱神生物科技有限公司生产的「植物叮叮喷雾」即属此类，该公司并无农药生产许可证。

主打母婴市场的产品同样暗藏套路。优之纯（广州）生物技术有限公司生产的「婴幼儿艾草防护喷雾」，标有儿童化妆品「小金盾」标识，声称无农药、靠气味驱蚊，实际上亦添加了驱蚊酯。

贴牌授权失控 「葵花」品牌被冒用

记者调查发现，市场上多款标有「葵花」商标的驱蚊产品，与知名药企葵花药业无任何关联。商标注册方「广东半分子健康产业有限公司」按产品成本价的20%收取授权费，其业务负责人承认，明知这类喷剂并非正规合格驱蚊产品，仍「睁一只眼闭一只眼」默许代理商贴牌生产。

葵花药业已于6月2日发声明澄清，企业从未生产、销售或授权任何一款驱蚊类产品，央视曝光的产品与其毫无关联。

专家：含驱蚊酯产品对特殊人群有健康风险

中国疾病预防控制中心病媒生物首席专家刘起勇指出，含有驱蚊酯成分的产品，对婴幼儿、孕妇等特殊人群存在健康安全风险。相关法规要求此类产品须明确标注毒性及成分浓度，惟多数违规产品对此只字不提。

网友热议：又是「智商税」

事件曝光后在社交平台引发热议，有网民直言「防不胜防」、「刚买了两瓶，幸好只用过两次」、「这就是智商税」。亦有网民呼吁加强监管，严惩违规企业。

目前，多地市场监管部门已跟进央视线索展开排查，查封违规生产作坊，下架问题产品，相关涉案企业正依法立案查处。

购买小贴士

专家提醒消费者，选购驱蚊产品时应注意：