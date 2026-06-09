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浙江五星酒店房惊见用过避孕套 经理承诺赔¥4000后店方反悔

即时中国
更新时间：18:00 2026-06-09 HKT
发布时间：18:00 2026-06-09 HKT

浙江瑞安一间五星级酒店发生客房卫生丑闻。一名女住客在退房时发现洗手台旁遗留一个使用过的避孕套，酒店大堂经理当场道歉并短信承诺赔偿约4,000元（人民币，下同）。惟事隔近两个月后，酒店以「原经理已离职、承诺属个人行为」为由，将赔偿方案大幅缩减至仅661元，引发轩然大波。

据《温州都市报》及多间内媒报道，来自宁波的张女士常年出差入住各类酒店。今年4月1日，她与丈夫陪同外籍客户到瑞安洽谈业务，通过携程APP预订了瑞安开元名都大酒店的两间客房，并于当晚办理入住。

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翌日上午准备退房时，张女士在客房洗手台旁的台面上，发现了一个使用过的避孕套，当场感到极度不适。她立即联系前台，对方解释称该位置是摆放风筒的区域，推断是保洁阿姨打扫时被风筒遮挡了卫生死角，才未有清理干净。

酒店经理发络女事主的短信。
酒店经理发络女事主的短信。

「白纸黑字」承诺被新经理推翻

当时负责对接此事的大堂经理王姓经理，态度诚恳地向张女士夫妇道歉，并拿出明确的赔偿方案：全额退还当晚房费、一次性补偿3,000元，并承担两人后续全套体检费用，合计约4,000元。王经理更通过短信正式确认该方案。

张女士夫妇于5月26日完成体检，其后联络酒店跟进赔付事宜时，却被告知原本对接的王经理已「转岗离职」，此事交由新任张经理接手处理。

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瑞安开元名都大酒店。
瑞安开元名都大酒店。

新经理直接推翻了此前方案，仅同意退还一间客房的房费461元，外加200元补偿，合共661元，较原承诺缩水超过八成。

张经理解释，此前王经理承诺的赔偿方案是「他个人私下与消费者沟通的结果，并未上报酒店管理层，未获得酒店官方授权，属个人行为，酒店不予认可」。他又指酒店并非不愿担责，而是需要走正规流程，要求张女士提供正规体检发票及相关损失证明。

女住客：非金钱问题是咽不下这口气

张女士对酒店「出尔反尔」的做法极为不满：「赔偿方案是酒店主动提的、短信确认的；现在却不认账，这种行为完全是在戏耍消费者。」她强调：「我们不差这点赔偿，就是咽不下这口气，酒店不讲诚信，实在让人失望。」

她认为，此前对接的王经理是酒店工作人员，代表的是酒店，在职期间做出的公开承诺及确认短信，理应具备效力，不能因为一句「员工离职、个人行为」就撇清责任。

律师点讲？

有法律界人士指出，根据《中华人民共和国民法典》第170条规定，执行法人工作任务的人员，就其职权范围内的事项以法人名义实施的民事法律行为，对法人发生效力。

换言之，大堂经理作为酒店对客服务的直接代表，在处理住客投诉时提出的赔偿方案，理应构成职务行为，酒店以「未上报管理层」为由拒绝认可，本质上是将内部管理漏洞的责任转嫁予消费者。

截至发稿，双方仍未就赔偿达成一致。

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