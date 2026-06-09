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20年奴役｜河北残障工无薪搬水泥 老板称「别人送的」扬言「死了就埋了」

即时中国
更新时间：17:11 2026-06-09 HKT
发布时间：17:11 2026-06-09 HKT

河北保定爆出一宗骇人听闻的长期奴役事件。一名身份不明的残障老人在当地一间水泥经销店强制劳动长达20年，每天徒手搬运20多吨水泥，期间分毫工资未获，工作环境更无任何防护措施。事件由内地著名打拐志愿者上官正义揭发，曝光后他更遭受死亡威胁，据了解，涉事者已被警方拘留。

日搬20吨水泥 残障工：「累，想回家」

据上官正义实地拍摄的影片及多间内媒报道，涉事地点位于保定市清苑区臧村镇刘庄村一间水泥经销店。该名残障老人身分不明，每日清晨5时便起身劳动，徒手装卸超过20吨水泥，工作间内尘土飞扬，却未配备任何口罩等劳保用品。

上官正义趁老板不在场时上前询问，该名老人在镜头前坦露心声：「累，想回家」。这句简短的话语，道出了20年非人生活的辛酸。

相关新闻：上官正义揭湖南婚介所拐卖婴孩 联合调查组：已刑拘疑犯

冷漠老板：当地都知情

上官正义随后直接向店老板求证，对方的回应更令人心寒。老板承认该名老人到他店里「已有20年」，并称：「他是别人给我的，没有身份。」当被问及「他没有身份，如果死了怎么办？」时，老板竟冷血回应：「死了就埋了。」

老板更声称，当地的有关部门都「知道这个情况」，此说法引发外界对基层监管长期失职的强烈质疑。

曝光者遭死亡威胁

上官正义将事件向有关部门反映后，本欲协助安置老人，却突然遭到水泥店对面一名男子的恶意滋扰。该男子先是无理指控上官正义的车辆压坏其地砖要求赔偿，其后又向警察诬指上官正义是「人贩子」。最后，该男子竟当着警察的面开出货车，扬言要「撞死」上官正义。

鉴于行径嚣张且威胁人身安全，当地警方已即时介入，该名男子因威胁他人身安全被处以7天行政拘留。

老人已获救 老板被控制

事件经网络发酵引发全网震怒。据最新消息，当地警方已将涉事水泥店老板控制，该名被奴役20年的残障老人已获解救。官方初步核实了老人的身份信息，具体身世背景及「转送」链条仍待进一步彻查。

法律专家：涉强迫劳动与非法禁锢

有法律界人士指出，老板长期限制老人人身自由、强迫其从事重体力劳动且不支付报酬，已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》中的强迫劳动罪及非法拘禁罪，且受害者为残障弱势群体，作案时间长达20年，情节极其恶劣，属于法定从重处罚情节。不仅老板难逃刑责，当初将老人「转送」给老板的上游人员，亦须承担相应的法律责任。

目前，河北保定有关部门正就事件展开全面调查。

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