打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证

员工跟雇主不是会就表现要求产生矛盾。近日内地传媒报道一宗雇佣纠举官司，一名员工被指迟8分钟开电脑、与同事交谈4分钟等，公司就以「严重违纪」即时解雇。

内地封面新闻报道，2025年1月，在公司工作了4年多的技术工程师小林（化名），结束驻外项目，回到南京分公司坐班，每天按时上下班，主动做调查研究并汇报进展。

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小林解释，离开工作岗位是要喝水，以解决生理需要。iStock

小林指，用手机是要兴同事沟通。iStock

小林被指提早4分钟下班。iStock

小林被指上班迟开电脑8分钟。iStock

1小时内搞妥离职手机

同年2月中旬，小林被公司以「严重违纪」为由，当场解聘，并要求1小时内办完全部离职手续。

由于觉得被无理解雇，小林将事件诉诸法院。双方对簿公堂时，公司声称十几段没有声音的闭路电视影片是开除小林的「摸鱼罪证」，其中包括：

1月17日： 离座9分钟，看手机，和同事说话4分钟。

1月23日： 离座15分钟，上下午跟同事聊天各15分钟，提前3分钟收拾东西。

1月24日： 延后8分钟开启电脑，查看手机。

1月26日： 离座14分钟，看手机，提前4分钟离开工位。

2月5日： 电脑黑屏静置28分钟，提前4分钟离开工位。

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小林在法庭上即时一一反驳。其中被指提前几分钟下班。小林指，办公室在4楼，打卡签退在1楼。我提早4分钟去等电梯、下班准时打卡，根本不是早退

至于其他指控，小林逐一反驳，例如因要去厕所和喝水等基本生理需求，才离开工作岗位；和同事说话是正常工作交流；看手机是为了查看竞争产品和工作微信。

为喝水离开工作岗位

小林又指，自己在职4年多未有任何违纪记录，公司从未作出任何提醒、警告或核实，反而用上所谓「闭路电视影片」作证，将他定罪解雇，认为是违法。

报道指出，南京市中级人民法院早前对案件作二审判决，认为本案中，闭路电视影片显示的行为，持续时间短、频次低，未达「严重违纪」程度，公司凭影片作「突袭式」开除员工属于违法，判令公司支付赔偿金10.8万元人民币。

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网民：比监狱还严格

网民意见：

冬眠的蜗牛妞 ：这公司老板有病

幸运草：你左脚先进公司严重违纪，开除

北慕：这种公司就应该倒闭

涛涛：资本家真把人当奴隶啊

otten：比监狱还严格，要不拉去枪毙了