西安人大主任韩松受贿被提公诉 通报：数额特别巨大

新华社报道，陕西省西安市人大常委会原党组书记、主任韩松涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对韩松作出逮捕决定，并指定由甘肃省兰州市人民检察院审查起诉。近日，兰州市人民检察院已向兰州市中级人民法院提起公诉。

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检察机关起诉指控：韩松利用担任原国家工商行政管理总局宣传中心主任兼办公厅副主任，陕西省西安市委常委、副市长，西安国际港务区管委会党工委书记、主任，西安市委副书记、政法委书记，西安市人大常委会党组书记、主任等职务上的便利，为他人谋取利益，以及利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，应当以受贿罪追究其刑事责任。



公开资料显示，61岁韩松先后在国务院办公厅，国家工商行政管理总局任职，2006年开始历任西安市副市长，西安市委常委、副市长等职，2017年任西安市委副书记、市委政法委书记。

2022年3月，韩松任西安市人大常委会党组书记、主任。