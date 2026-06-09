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膳魔师焖烧罐︱中港回收指定型号 美国通报：密封塞弹出致3人永久失明

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更新时间：10:19 2026-06-09 HKT
发布时间：10:19 2026-06-09 HKT

在港有售的德国真空保温品牌膳魔师（Thermos），被指部份食物罐产品出现安全风险，内地、美国及澳洲需要回收（召回）。而香港代理亦在5月29日宣布回收有关产品。

内地《南方都市报》报道，因产品瓶塞存在弹出的风险，近段时间，德国真空保温品牌膳魔师（Thermos）在中美多国各召回百万件食物罐等产品，美国消费品安全委员会（United States Consumer Product Safety Commission）披露，有三名消费者因眼睛被击中而导致永久丧失视力。

膳魔师中国免费更换有泄压阀密封塞

5月29日，国家市场监管总局官网曾发布公告称，日前，膳魔师（中国）家庭制品有限公司回收2011年-2023年期间制造的部分SK3000、SK3020型高真空不锈钢食物罐，涉及数量近400万件（3,995,415件）。

国家市场监管总局官网曾发布公告称，膳魔师（中国）家庭制品有限公司回收2011年-2023年期间制造的部分SK3000、SK3020型高真空不锈钢食物罐，涉及数量近400万件（3,995,415件）。
国家市场监管总局官网曾发布公告称，膳魔师（中国）家庭制品有限公司回收2011年-2023年期间制造的部分SK3000、SK3020型高真空不锈钢食物罐，涉及数量近400万件（3,995,415件）。
美国消费品安全委员会公告称，膳魔师在美国召回约810万个食品与饮料瓶（型号为SK3000、SK3020、SK3010）。图片：www.cpsc.gov
美国消费品安全委员会公告称，膳魔师在美国召回约810万个食品与饮料瓶（型号为SK3000、SK3020、SK3010）。图片：www.cpsc.gov
膳魔师澳洲官网发布的回收公告。www.thermos.com.au
膳魔师澳洲官网发布的回收公告。www.thermos.com.au
膳魔师官方发出的回收通告。图：www.thermos.com
膳魔师官方发出的回收通告。图：www.thermos.com

回收公告指出，如消费者长时间在保温食物罐中存放易腐食品或饮料，打开时密封塞可能会有弹出风险，对使用者造成撞击伤害。膳魔师中国将免费更换一件全新具有泄压阀的密封塞，以消除安全隐患。

而膳魔师（香港）上月29日亦发出通告，膳魔师美国公司在美国市场启动召回产品为销售时间为2008年至2024年高真空不锈钢焖烧罐SK3000、SK3020的无泄压阀内瓶盖以及保温瓶SK3010，主要原因是产品存在安全隐患的使用风险。膳魔师香港对市场销售的高真空不锈钢焖烧罐SK3000、SK3020同型号产品及其内瓶盖（保温瓶SK3010已于2016年全球正式停产，且该型号从未在香港市场上市销售）开展全面排查与风险评估。

香港客服：涉事型号产品2017年已无出售

膳魔师香港决定主动对香港市场范围内涉及的相关产品召回。本次香港市场进行召回涉及产品为销售时间2011年至2024年的高真空不锈钢焖烧罐SK3000和SK3020无泄压阀内瓶盖。

膳魔师客户部回复《星岛头条》网表示，有关产品2017年后已无在港出售，香港收到客户有关产品的回收查询，亦只有极少量。

除了中国及香港市场外，膳魔师亦在美国和澳洲回收相关产品。

今年4月30日，美国消费品安全委员会发布的公告称，膳魔师在美国召回约580万个食品罐（型号为SK3000和SK3020）和约230万个食品与饮料瓶（型号SK3010），该款产品于2008年-2024年7月期间在美国沃尔玛、Target、亚马逊等平台销售，售价约为30美元。

美国收27宗投诉

公告又指出，膳魔师已收到27宗消费者报告，称在打开容器时，瓶塞因压力作用猛烈弹出并击中人员，其中包括导致撞击伤和割伤并需要医疗救治的投诉。有三名消费者因眼睛被击中而导致永久丧失视力。

而膳魔师澳洲官网发布的回收公告显示，膳魔师联合澳洲竞争与消费者委员会对部分SK系列食物罐进行自愿性产品安全回收，型号为SK3000和SK3020，这些产品于2009年7月至2022年12月期间在澳洲各零售网点销售，但公告未指出此次召回产品数量。回收因受影响产品的瓶塞未配备泄压阀，容器内部可能会积聚压力，导致打开时位于盖子下方的瓶塞被强力弹出。

《南方都市报》曾向膳魔师中国区及总部查询，暂未收到有关回应。周一（8日），膳魔师旗舰店客服表示，店铺没有出售回收的产品。

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