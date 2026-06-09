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湖南女子专注工作期间 遭老鼠偷袭咬脚「弹起」｜有片

即时中国
更新时间：08:00 2026-06-09 HKT
发布时间：08:00 2026-06-09 HKT

近日，湖南邵阳发生一则有趣又惊险的小插曲。一名女子在办公室认真上班时，突然遭到一只大老鼠偷袭，被咬到脚部，引发网友热议。内地荔枝新闻引述当事崔女士回忆，事发当天上午11点左右，她正专注投入工作，丝毫没有防备。

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据悉，这只老鼠清晨就曾在办公区域出没，崔女士早已见过它的身影，因此再次偶遇时并没有感到太过意外。幸好，此次遇袭有惊无险，老鼠的啃咬力度较轻，崔女士的脚部完好无损，既没有破皮出血，也没有留下任何牙印、红肿和伤痕。事发后，这只胆大的老鼠快速逃窜，躲进办公室角落的洞穴里藏匿起来。

事件曝光后，迅速引发众多网友热议与调侃。不少网友直呼画面感十足，吐槽办公环境卫生堪忧，建议公司及时做好环境消毒、封堵鼠洞，彻底杜绝隐患。也有网友调侃这只老鼠胆大包天，竟敢公然「袭击」打工仔。有网民则为崔女士庆幸，毕竟被老鼠咬伤存在感染风险，著实让人捏了一把汗。

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