吉林男子伪装饭店职员 当众带走醉酒人妻后性侵

近日，吉林省长春市南关区人民法院刑事审判庭审结一宗性侵案件，男子拱某伪装成饭店工作人员，当众从被害人丈夫身边骗走醉酒被害人并实施性侵，最终因强奸罪被判处有期徒刑3年6个月。

得受害人丈夫信任

据内地《九派新闻》报道，事发当天，被害人朱某某与亲友在饭店聚餐，席间饮酒过量，陷入重度醉酒状态。彼时她神志模糊、意识不清，无法辨识周遭环境，彻底丧失自我保护和反抗能力。

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同在店内的拱某目睹这一情景后，心生歹念，谎称自己是饭店工作人员，以「帮忙照看、安置醉酒顾客」为由，博取了朱某某丈夫的信任。对方毫无防备，轻信了这份虚假善意，任由拱某将醉酒的朱某某带离饭店并乘车离开。

随后，拱某趁被害人完全丧失辨认和反抗能力，违背其意志强行发生性关系。次日，朱某某酒醒后察觉自己遭遇不法侵害，第一时间报警求助。公安机关迅速介入调查，成功将拱某抓获归案。

「我就是看她长得漂亮，还醉得不省人事，就起了歪心思……」庭审中，拱某自述犯罪动机，并对自己的犯罪行为认罪认罚。

由承办法官刘浩组成的合议庭经审理查明，拱某利用被害人醉酒无性防卫能力之机，违背妇女意志强行发生性关系，其行为已构成强奸罪。最终，拱某被依法判处有期徒刑3年6个月。