人造米有毒？︱专家：纯属谣言 重组米成本高餐饮业不会用

近日网传「外卖使用人造大米有毒」引发恐慌，内地食品专家对此澄清该说法纯属谣言。俗称人造米的「重组米」是利用碎米与合规辅料制成的加工食品，因生产成本较高，普通外卖根本不会使用。专家强调，重组米安全无毒且具营养价值，比起人造米，公众更需警惕黑心商贩将陈米「抛光翻新」的真正食安风险。

加工工艺决定特性

据《新华社》报道，市场上的确有人造米，但因成本问题，外卖业用的不多，主要用于自热米饭等。合规人造米与米粉、米线一样，都是利用淀粉加热熟化共熔、冷却老化定型原理制备的米制产品，绝对没有毒。

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中国国家粮食及物资储备局科学研究院粮食品质营养研究所所长刘明介绍，业内所称的「重组米」、又叫「人造米」或「工程米」，是以碎米为主要原料，搭配合规食品辅料（如杂粮粉、魔芋粉等），经挤压熟化、切割定型制成。其制备原理与米粉、米线相同，不含所谓的有害「科技与狠活」，更没有毒性。

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中国农业农村部食物与营养发展研究所、食物资源监测与营养健康评估团队首席科学家朱大洲更补充，重组米在加工过程中需要投入设备、能耗成本，且添加的营养强化剂与魔芋粉（每公斤约40多元人民币）价格皆高于普通大米，普通餐饮或外卖行业基于商业逻辑与利润考量，根本不会主动使用。

网传重组米「出饭率高、不易结块」是加了有害添加剂，朱大洲则解释，出饭率由淀粉组成和米粒结构决定，重组米生产可选用高直链淀粉的原料，本身吸水膨胀能力更好；挤压加工改变了大米内部的淀粉结构，使其吸水率显著提高；再搭配魔芋粉以及海藻酸钠等品质改良剂能锁住水分，出饭率比普通大米更高。而且，重组米经高温高压加工后，负责形成结晶网络的支链淀粉会大量降解，因此有较好的抗回生能力，不容易变干、变硬、结块。

公众更需严防「陈米抛光」

朱大洲更提醒，与其担心合规的重组米，消费者更需注意「陈米抛光、喷香精」的食安问题。部分黑心商贩会将发霉变质的陈米重新加工翻新贩售，这类米饭存在「黄曲霉毒素」超标的严重风险。若民众在外用餐发现米饭清香不明显、表面发黄或带有霉味，应提高警觉避免食用。