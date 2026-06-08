四川景区野猴围攻女游客20分钟 手脚被咬伤留6cm伤口

四川雅安市喇叭河景区上月发生一宗骇人的野生猴群伤人事件。一名来自成都的女游客在景区徒步期间，惨遭四只野生藏酋猴（属国家二级保护动物）包围攻击长达近20分钟。女事主的手臂、肩部、大腿及臀部多处被抓咬受伤，其中腿部更留下长达6厘米的伤口。

据女事主林女士忆述，事发于5月9日，她与友人在喇叭河景区东线徒步。当行至吊桥附近扭伤脚踝准备折返时，四只猴子突然逼近。林女士为求脱身，主动将装有食物的背囊抛出，不料猴群抢走食物后并未散去，反而继续扑前拉扯其外套，并疯狂抓咬她的手脚。由于担心反抗会招致更猛烈攻击，林女士全程不敢动弹，直至一名驾车路过的景区工作人员发现，才将猴群驱离。

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林女士随后驾车前往医院求医。经医生诊断，其伤情达严重级别（三级暴露），须即时注射狂犬病人免疫球蛋白及狂犬疫苗，总医疗费用约为1,300元人民币。

林女士不满表示，事发一个月后，景区才首度主动联络她，并仅提出以「免门票」或「免费住宿一晚」作为补偿，她断然拒绝，并要求景区全额报销医疗费用及正式道歉。

景区工作人员回应指，涉事猴群为野生藏酋猴，景区并无人工饲养，且坦言猴子具攻击性，连员工亦曾被抓伤。至于林女士的索偿诉求，工作人员解释，由于景区近期刚更换保险公司，新合约的理赔细则尚在厘清中，目前仅能确认狂犬疫苗费用在理赔范围内，但免疫球蛋白费用则尚未有定案。景区承诺会尽快向上级汇报再作协商处理。景区亦提醒游客，入夏后游客衣著较单薄，遇见猴群应保持冷静缓步离开，切勿手持食物或与猴子对视。