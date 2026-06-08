辉达供应商︱董事长爆电梯索吻丑闻 胜宏科技市值单日蒸发逾200亿︱有片

刚于今年4月登陆港交所主板、身兼辉达（Nvidia）供应商的「胜宏科技」，近日深陷高管私生活风波。或受到董事长负面传闻冲击，胜宏科技港股今日（6月8日）收盘重挫 8.19%。

6月6日上午，抖音主播「珍珍Janice」在社交媒体发布多条涉及胜宏科技董事长陈涛的私生活讯息。该用户指控陈涛「刚认识就骗我给他生小孩」，并公开了疑似视讯通话、聊天截图及一段电梯闭路电视画面。影片显示，一名中年男子与一位白衣女子在电梯内有牵手、亲吻等亲密互动。

胜宏科技接受媒体采访时澄清，网传影片及相关资讯与公司的生产经营活动无关。内部工作人员亦表示，公司不接受任何涉及个人层面问题的采访，强调目前经营一切正常。

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胜宏科技总部位于惠州，专门研发与生产高精密多层板、HDI、FPC及软硬结合板，产品广泛应用于人工智慧、大数据中心、新能源及航空航太等前沿领域。

