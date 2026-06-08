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无票男高铁躲厕所避查 狂爆粗辱骂乘务员14次 叫嚣「能上车是本事」

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更新时间：18:43 2026-06-08 HKT
发布时间：18:43 2026-06-08 HKT

一列由深圳北开往长沙南的高铁列车上，日前发生一宗性质恶劣的逃票及公然侮辱铁路员工事件。一名无票乘车的男子为逃避查票躲进洗手间，被发现后不仅拒不配合，更在短短70秒内疯狂辱骂乘务员达14次，并嚣张叫嚣「能进站是我的本事」。事件影片在网上曝光后激起公愤，目前铁路公安机关已正式介入调查。

无票男子举止蛮横

据广铁长沙客运段的最新通报，事发于上周三（3日）晚上7时许。由该段值乘的G6014次列车从广州南站开出后，乘务员在6号车厢进行例行验票，期间发现该名男子无票乘车并躲藏于洗手间内。

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现场目击者拍摄的影片显示，面对乘务员的查问，该名男子显得极其蛮横，不断以粗言秽语反击。当乘务员质问其无票是如何进站上车时，男子一脸傲慢地大喊：「不告诉你，那是我有本事！」乘务员随即反驳：「你有本事进站，我就有本事追查你怎么进的站。」男子听罢继续挑衅大叫：「那你去查，去查呀！」经统计，在长约70秒的争执过程中，该男子先后对乘务员口出恶言辱骂达14次。

广铁长沙客运段于6日发表通报证实事件，确认经现场查验，该名旅客确实没有任何购票记录，工作人员随即依规为其办理了广州南至耒阳西站区间的补票手续。当晚8时50分，列车驶抵耒阳西站后该男子正常下车，而相关涉事资料已移交铁路公安机关作进一步调查处理。

有法律专家指出，涉事男子在铁路等公共场所公然、连续辱骂他人，行为极其恶劣。根据内地法规可处以行政拘留及罚款。

此外，新版《铁路旅客运输规程》已于6月1日正式实施，首次明文规定无票乘车且拒绝补票的旅客，其身份资料将会被纳入铁路系统限制购票名单。违规旅客除必须补足票款及50%的加收罚款外，须完成支付后方可解除购票限制。
 

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