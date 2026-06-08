中国最长寿圈养象「八莫」离世 网民：无期徒刑结束

上海动物园雄性亚洲象「八莫」，7日13点16分离世，享年65岁。「八莫」自1973年落户上海，至今53载，陪伴几代人成长，是中国最年长的圈养亚洲象。许多网民留言，感谢「八莫」的陪伴，也有人感慨指，牠终于「毕业」，回复自由。

落户上海53载

上海动物园公告指，6月6日早上起，「八莫」后腿开始出现明显的支撑不稳。

中国最长寿的圈养亚洲象「八莫」去世，享年65岁。小红书＠荣誉圆掌

中国最长寿的圈养亚洲象「八莫」去世，享年65岁。小红书＠荣誉圆掌

6月7日凌晨，「八莫」倒下了。值班饲养员发现后立即报告，相关人员紧急商讨治疗方案，并为牠输液抢救。然而，13:16「八莫」还是永远离开了。

「八莫」1973年落户上海至今53载，成为镌刻在无数人童年里、独属于上海的温情地标。

享年65岁的「八莫」，是目前中国动物园协会亚洲象谱系中雄性亚洲象的最年长纪录。牠1973年起与「版纳」结为伴侣，一共孕育了8头小象。

网民纷纷为「八莫」的逝世留言，「希望地球上所有城市不再有动物园，只有动物救护所」、「三代上海人童年的记忆，走好」、「真的陪著我们长大啊，谢谢你八莫」、「巨大的八莫，一辈子贡献给人类了」、「上海囡囡都见过八莫吧，谢谢你陪著我们长大」、「作孽啊 一辈子被关在那里」。