Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

商洛高速桥梁倒塌︱62死失踪惨剧调查报告 监理单位同意施工方不依图施工

即时中国
更新时间：20:00 2026-06-08 HKT
发布时间：20:00 2026-06-08 HKT

《新京报》报道，国务院安全生产委员会网站周一（8日）发布《国务院安委会办公室关于安全生产领域部分弄虚作假典型案例的通报》（下称「报告」），陕西省商洛市发生高速公路桥梁垮塌，造成62人死亡失踪的细节披露。

报告指出：调查评估发现，监理单位北京华宏工程咨询有限公司违规同意施工单位不按图纸施工将系梁抬升，不如实记录监理日志；实际情况与设计不符，却按原施工图进行验收，并在竣工前复测检验时违规签字同意。

相关新闻：陕西高速塌桥造成62人死亡或失踪　43名公职人员被问责两人被逮捕

第三方试验检测单位原陕西交建公路工程试验检测有限公司项目负责人发现事发桥梁实际桩长与设计不符，擅自修改桩长和原始超声波图形，公司发现后也未纠正并出具检测报告。

灾害发生后，涉事项目旁站监理、涉事第三方试验检测服务项目负责人涉嫌刑事犯罪，被司法机关采取强制措施；陕西省交通运输厅对北京华宏工程咨询有限公司、陕西交控工程技术有限公司（原陕西交建公路工程试验检测有限公司）以及相关责任人进行了行政处罚。

相关新闻：陕西暴雨｜商洛市一公路桥梁倒塌25辆车堕河

事发于2024年7月19日晚上8时49分许，陕西省商洛市柞水县境内丹宁高速柞水至山阳路段严坪村Ⅱ号大桥因山洪暴发发生垮塌，造成25辆车辆坠河，62人死亡或失踪，直接经济损失人民币15751.41万元。经过调查，事故除了是因山洪造成，桥梁在建设管理、设计、施工、监理及涉河监管等方面也有问题，决定对涉案的43名公职人员被问责，其中二人被捕。

最Hit
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
6小时前
吴婉芳二仔胡智同严重受伤急做手术 遇无妄之灾憔悴病容曝光 早前举行豪门婚礼掀热话
吴婉芳二仔胡智同严重受伤急做手术 遇无妄之灾憔悴病容曝光 早前举行豪门婚礼掀热话
影视圈
6小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
5小时前
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少15死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新
即时国际
3小时前
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
02:39
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
影视圈
9小时前
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
影视圈
7小时前
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
8小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 16:00 HKT
北上洗牙掀「蛀牙罗生门」 3只蛀牙港深两地3种说法 种牙变补牙 港男庆幸保住只牙｜Juicy叮
北上洗牙掀「蛀牙罗生门」 3只烂牙港深两地3种说法 种牙变补牙 港男庆幸保住只牙｜Juicy叮
时事热话
4小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
7小时前