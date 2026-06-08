商洛高速桥梁倒塌︱62死失踪惨剧调查报告 监理单位同意施工方不依图施工

《新京报》报道，国务院安全生产委员会网站周一（8日）发布《国务院安委会办公室关于安全生产领域部分弄虚作假典型案例的通报》（下称「报告」），陕西省商洛市发生高速公路桥梁垮塌，造成62人死亡失踪的细节披露。

报告指出：调查评估发现，监理单位北京华宏工程咨询有限公司违规同意施工单位不按图纸施工将系梁抬升，不如实记录监理日志；实际情况与设计不符，却按原施工图进行验收，并在竣工前复测检验时违规签字同意。

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第三方试验检测单位原陕西交建公路工程试验检测有限公司项目负责人发现事发桥梁实际桩长与设计不符，擅自修改桩长和原始超声波图形，公司发现后也未纠正并出具检测报告。

灾害发生后，涉事项目旁站监理、涉事第三方试验检测服务项目负责人涉嫌刑事犯罪，被司法机关采取强制措施；陕西省交通运输厅对北京华宏工程咨询有限公司、陕西交控工程技术有限公司（原陕西交建公路工程试验检测有限公司）以及相关责任人进行了行政处罚。



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事发于2024年7月19日晚上8时49分许，陕西省商洛市柞水县境内丹宁高速柞水至山阳路段严坪村Ⅱ号大桥因山洪暴发发生垮塌，造成25辆车辆坠河，62人死亡或失踪，直接经济损失人民币15751.41万元。经过调查，事故除了是因山洪造成，桥梁在建设管理、设计、施工、监理及涉河监管等方面也有问题，决定对涉案的43名公职人员被问责，其中二人被捕。