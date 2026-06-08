四川康定4.5级地震 暂无伤亡报告

四川省甘孜藏族自治州康定市周一（8日）清晨发生4.5级地震，目前暂未收到人员伤亡情况报告。

据中国地震台网正式测定，康定市周一清晨5时零7分发生4.5级地震，震源深度10公里，震央周边200公里范围内、近五年来共发生3级以上地震127次。

据中新社报道，地震周边五公里内的村庄有高岩窝、高家沟，20公里内的乡镇有榆林乡。震中五公里范围内平均海拔约4268米。震中距康定市区12公里、泸定县31公里。

地震发生后，四川省地震局迅速启动级别最低的四级地震应急服务响应。同时，当局也调度甘孜州防震减灾部门核查灾情，先期指派康定地震监测中心站工作人员赶赴震中开展现场应急处置。