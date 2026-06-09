内地鸡蛋狂加价︱比去年升四成一斤市卖¥5.23 民众慨叹：贵过鸡肉

鸡蛋是民众最寻常副食品，但内地自5月开始，蛋价不断疯涨，目前多地零售价更突破人民币5元1市斤（500克，下同），同比上升达4成，创下近十年同期新高。有超市更出限购令，民众抱怨现在鸡蛋「一天一个价」、「鸡蛋贵过鸡肉」。

去年蛋价低迷缩养殖规模

据每日经济新闻报道，农业农村部畜牧兽医局官网显示，5月以来，鸡蛋已连续5周涨价，截至5日下午，全国农产品批发市场鸡蛋价格为每市斤5.23元人民币，较前一天上涨0.8%。主产区均价单月飙升26.1%、同比涨幅突破40%。

河北石家庄市裕华区一家果蔬店，市民刘女士选购了6市斤鸡蛋，结账时34.8元的总价让她颇感意外。「有段时间没买鸡蛋了，今天发现鸡蛋价格居然涨了这么多。记得刚过完年那会儿，1市斤才3.2元。」刘女士说。

6月1日，记者在山东济南一家连锁超市的鸡蛋销售区了解到，鸡蛋价格已从前一天的4.99元/市斤，涨至5.29元/市斤。

南方梅雨天持续增变坏损耗

有业内人士指，5月原是蛋业的淡季，今年逆势不断涨价，主要是受到前期产能收缩带来供应减量、阶段性需求集中释放等因素影响。

他们指，2025年蛋价持续低位，养殖端缩减规模、淘汰蛋鸡，造成今年货源紧张，是本轮涨价的重要原因。

加上，5月下旬以来，南方梅雨天气范围扩大，高温高湿环境易导致鸡蛋出现受潮、变质等问题。

业内人士认为，因产区库存延续低位，预计端午节前鸡蛋价格仍有冲高空间，但上涨动力逐步减弱，2026年下半年蛋价或将呈现「高位震荡、阶段性波动」特征。

由于鸡蛋是市民生活必需品，多地已开始积极采取措施，稳定鸡蛋供应。

网民纷纷表示，「之前一板30个（鸡蛋）18元。现在要22了」、「半个月前，我还在我们这儿的蔬菜店买了9.9元/板30个」、「和猪肉一个价」、「这下真的要吃不起茶叶蛋了」、「6.5一斤 玛德比肉还贵」、「小县城7块钱一斤」、「爱吃鸡蛋的我感觉世界崩塌了」。