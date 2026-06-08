西南多地暴雨｜南宁龙卷风袭仓库天花板满天飞 贵州水淹酒店158名游客获救｜有片

重庆、贵州、广西等西南多地近日分别遭遇极端天气侵袭。贵州长顺县6日晚特大暴雨导致景区酒店严重水浸，158名游客被困后获救；广西南宁7日则受强对流天气引发的局部龙卷风影响，有仓库顶棚被掀翻，铁皮击中高压线导致多个小区停电。

广西龙卷风肆虐

广西南宁市兴宁区6月7日受强对流天气影响，出现局部龙卷风。金桥路附近一处仓库顶棚被大风掀翻，铁皮随风飞舞，挂至玉蟾路与金桥路交叉口的110千伏高压线上。

据广西电网公司官方微博消息，7日下午5时08分，高压线被铁皮击中导致线路跳闸，附近多个小区停电。经南方电网广西南宁供电局抢修，当晚11时35分全面恢复供电。

兴宁区应急管理局6月8日表示，已派工作人员到场处置，事件正在调查中。

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贵州山洪酒店窗户入水

贵州省黔南州长顺县6月6日晚遭遇大暴雨袭击，引发山洪及河水暴涨。位于神泉谷景区内的萤火虫酒店因地势较低，洪水迅速涌入，水位一度漫过部分房间窗户，酒店大堂及客房大面积积水，多名旅客被困房间。

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网上流传的影片及图片显示，酒店外围一片汪洋，积水深度及腰，景区内多处设施被淹。有目击者形容洪水来势凶猛，游客一度无法自行撤离。

灾情发生后，长顺县政府启动应急响应机制，消防、文旅、公安及景区管理方出动橡皮艇及救生设备，逐房逐人搜索被困旅客。官方统计显示，救援行动共安全转移旅客158名，所有获救人员身体状况良好，无人伤亡。

一名获救游客表示，事发时正在房间内休息，突然发现积水涌入，水位上升极快，幸得救援人员及时赶到用橡皮艇将他们接走。

神泉谷景区工作人员6月8日表示，景区已暂停对外开放，积水正在逐步消退，待完成安全检查及清理工作后才会重新开放。

此外，6月6日至7日，贵州省毕节市黔西市遭遇持续性强降雨天气，全市30个乡镇均不同程度受暴雨影响，多地出现大暴雨、特大暴雨，其中协和镇累计降雨量达358.8毫米，刷新当地有气象记录以来日降雨量历史极值。防汛二级应急响应启动，多方救援力量集结，连夜开展人员转移、抢险救灾工作。