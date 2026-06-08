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武汉9岁童街边买Tiramisu 屙穿肠休克入ICU险死

即时中国
更新时间：14:55 2026-06-08 HKT
发布时间：14:55 2026-06-08 HKT

湖北有9岁男童，在夜市食摊买了甜品提拉米苏（Tiramisu）进食，跟著肚泻3天又发高烧，入院后确诊中毒性巨结肠，结肠穿孔导致脓毒血症，引发急性肾衰竭，经4小时开腹手术抢救，再转入ICU，才挽回一命。

肚泻3日发烧休克

据内媒宁波网报道，武汉协和医院麻醉科医生凌肯发片，指近日接诊一名9岁男孩，他因在武汉某夜市的路边摊买了Tiramisu吃，之后连续3天腹泻、高烧。

武汉麻醉科医生凌肯提醒，路边摊的甜品容易滋生细菌。
武汉麻醉科医生凌肯提醒，路边摊的甜品容易滋生细菌。
武汉麻醉科医生凌肯提醒，路边摊的甜品容易滋生细菌。
武汉麻醉科医生凌肯提醒，路边摊的甜品容易滋生细菌。

家长起初以为男童只是普通拉肚子，在小诊所简单吃药，但病情急速恶化，出现严重腹胀、剧烈腹痛、按压剧痛，少尿、皮肤出现瘀斑、重度脱水，送到医院时，孩子已濒临休克。

经检查，男童确诊是中毒性巨结肠，结肠穿孔导致腹膜炎和脓毒血症，并行了急性肾衰竭，经过整整4个小时全麻开腹手术，探查、清创、切除部分肠道，术后转入ICU观察，目前生命体征平稳。

凌肯表示，路边无资质散装甜品极易滋生沙门氏菌、致病性大肠杆菌，民众要小心购用。

 

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