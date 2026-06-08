杭州女心情差发狂插闺蜜25刀 16岁苦主拟向凶手监护人索赔
更新时间：15:30 2026-06-08 HKT
发布时间：15:30 2026-06-08 HKT
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浙江杭州有16岁少女，早前遭心情不佳的闺蜜回家，被对方突然持刀捅或插25刀致重伤，医药费耗逾10万人民币。闺蜜伤人后自杀身亡，苦主目前打算状告死者监护人索取赔偿。
法医鉴定属重伤二级
《新京报》报道，杭州16岁少女陈建香，今年3月初，邀请心情不好的闺蜜到她家玩，但对方情绪突失控，先将陈的家猫掟出街摔死，再持生果刀向陈女施袭，刀割刀插共计25刀，直至邻居闻声救下陈女。
疑凶之后轻生自杀身亡，陈女入院抢救，经法医鉴定，她肺及内脏多处严重受损，属重伤二级。
陈建香指，好友母亲向警方和代理律师提交病历，显示好友此前被诊断为疑似中度抑郁症。警方对此案立案后依法作出撤案处理。
陈女指，至今治疗费用最少要十多万元，将会向好友的监护人索赔。
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