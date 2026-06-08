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山东汉商场半夜洗地板 忽略一事热死

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更新时间：14:37 2026-06-08 HKT
发布时间：14:37 2026-06-08 HKT

凌晨在室内工作都会热死？山东有男子凌晨在商场内洗地板，因商场已关冷气及门窗，导致急性热射病死亡。

体温高达41℃

据《江南都市报》报道，山东有网民近日发帖，透露其55岁父亲郑某，去年7月4日凌晨，在山东临沂金雀山路万达广场维护大理石地板时，突然不适，体温高达41℃，经送医抢救无效去世。

据临沂市兰山区人社局出具的《认定工伤决定书》，2025年7月4日1时左右，郑某在工作时，因工作场所关闭空调、门窗诱发热射病，经临沂市人民医院抢救无效于当日3时27分宣布临床死亡。郑某符合热射病导致急性呼吸循环衰竭死亡，上述情形属于工伤认定范围。

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而临沂市气象局纪录，2025年7月3日当地最高气温37.2℃，7月4日最高气温38℃。

潍坊必胜地坪工程有限公司相关负责人表示，已接受事故调查组调查，并赔付家属50万元人民币。临沂金雀山路万达广场相关负责人表示，具体情况不便告知，一切以事故调查组结论为准。

热射病（Heat stroke）是最严重的中暑类型，因高温高湿环境或剧烈运动导致身体体温调节失衡，核心体温迅速飙升超过 40°C，并伴随意识障碍（如昏迷、谵妄）、多器官功能衰竭，死亡率极高，必须立即就医。

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