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公立幼稚园要求家长薪金证明 官方致歉

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更新时间：09:50 2026-06-08 HKT
发布时间：09:50 2026-06-08 HKT

云南大理祥云县的4间公立幼稚园，近日在秋季招生通告中要求家长报名时提供薪金证明，以及名下房屋管理费和水电费缴费凭证等，以核实报名学生符合入学条件，引发「嫌贫爱富」的质疑。当地教育局昨致歉，称材料要求存在非必要内容，已重新调整。

被质疑「嫌贫爱富」

内地封面新闻报道，祥云县李姓居民近日在《祥城镇2026年秋季公办幼儿园招生报名通告》中看到，园方要求家长报名时提供薪资文件，个体工商户更要提供经营业务文件。在本地购房的还要上传管理费、水电费凭证等。

对此，幼稚园招生咨询张老师回应，增设证明材料是为核实学生家长确实在祥城镇上班、搞实体经营，或是在镇上购入房产并实际居住，「镇上公办幼儿园学位有限，我们满足不了那么多人。」

内地第一财经发文批评，作为政府提供公共服务的机构之一，公立幼稚园的招生依据应当是辖区内适龄儿童的身份讯息、户籍或居住证明，而非家庭的经济帐本。园方此举是把「嫌贫爱富」写在了脸上。

近年来，内地中小学、幼稚园过度收集家长讯息的事件时有发生。

深圳一幼稚园曾调查孩子家庭的房屋户型；山西忻州市长征小学（西校区）的家校联系卡上，要求填写「家长擅长的项目或可提供的社会资源」；四川某小学在面试时，要求家长携带学历证书。

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