浙江一河段突变「牛奶河」 织带厂胶水原料泄漏所致｜有片

浙江温州瑞安市今日（7日）发生一宗河水污染事件，市内一条河流在清晨突然变成乳白色，宛如「牛奶河」，更有大量鱼只因缺氧浮出水面，引发当地居民恐慌。温州市生态环境局瑞安分局随后通报，事件是由于附近一间织带厂的水性胶水原料泄漏所致，目前污染源头已被切断，水质已恢复正常，涉事企业正接受立案调查。

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据当地居民在社交平台反映并上传片段显示，今日清晨，流经瑞安市城区的「大典下河」汀田街道河北路段，河水突然大范围变成乳白色。目击者余先生表示，昨日傍晚河水颜色仍无异常，但今早7时许外出时，发现整条河已变成「牛奶色」；虽然河水并无异味，河中的鱼只亦未有死亡，但大量小鱼均浮于水面上。

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温州市生态环境局瑞安分局随后发布情况通报，指于今日清晨5时50分接获涉事「某织带有限公司」报告，指因储罐阀门密封失灵，导致原料「水性胶水」泄漏至毗邻的大典下河河道。事发后，涉事企业已立即对泄漏罐体进行堵漏，并切断污染源头。

环保部门联同应急、监测人员及专家随后赶赴现场勘查，并根据泄漏物的物理特性制定应急处置方案。截至今日下午2时许，受污染河面及水质已恢复正常。分局表示，将督促涉事公司进行全面整改，并依法对其立案调查。

