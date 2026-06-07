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49岁男大厨香港赴舟山货船上失踪 汕尾海事局协调搜救

即时中国
更新时间：21:31 2026-06-07 HKT
发布时间：21:30 2026-06-07 HKT

一艘由香港驶往浙江舟山的货船日前发生船员失踪事件。一名49岁男大厨在货船出发数小时后，于本月6日凌晨被发现下落不明，其身份证及银行卡等个人财物均留在房内。广东汕尾海事部门证实已接获报案，目前正协调附近海域的船只进行紧急搜救。

据失踪者女儿王女士在社交平台透露，其父亲王锡得（49岁）身高约1.73米，中等身材，留有短发。他已担任海员约8年，早前经山东烟台一间公司派遣至涉事货船工作，与船上其他船员互不相识。

涉事货船于6月5日晚上11时57分由香港出发，预计于明日（8日）上午抵达浙江舟山。据船员反映，最后一次有人目击王锡得是在6月5日晚上约9时。翌日凌晨6时许，同船船员发现他失踪，遂向海事部门报案。据船讯网记录，该货船在6日早上约7时50分曾减速搜查，约两个半小时后恢复正常航行，目前已接近浙江附近海域。

王女士向内地传媒表示，涉事货船仅在驾驶台及舱内控制室设有监控镜头，船员生活区等其他区域则全无覆盖，令调查更具难度。广东汕尾海事局工作人员今日（7日）接受查询时证实，当局于昨日上午8时许接获报警，由于目前未能确定王锡得失踪的具体海域位置，已向附近船只发出协查通报，全力搜救。
 

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