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宠物犬挣脱狗带10秒吃光邻桌生肉 衡阳烤肉店停业整顿全面消毒

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更新时间：20:55 2026-06-07 HKT
发布时间：20:54 2026-06-07 HKT

湖南衡阳一间烤肉店日前发生一宗令人关注的衞生事件。一只由顾客携带入店的宠物狗，在主人如厕期间挣脱狗绳，随后走到邻桌的餐车旁，在短短十多秒内将一整盘生肉悉数吃光。事件曝光后引发舆论热议，涉事烤肉店随即宣布自行停业整顿3天，并销毁及更换全店餐具。

据网上流传的闭路电视画面显示，事发于周六（6日）晚，地点为衡阳市蒸湘区「虔哆哆半肥瘦齐齐哈尔烤肉」店内。一只白色宠物狗站在顾客餐车旁，低头不断啃食盘中的生肉，在不足20秒内便将整盘烤肉一扫而空。

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据了解，该宠物狗由一名顾客带进店内，主人当时将狗绳拴在桌脚后前往洗手间。期间，狗只挣脱绳索并走到邻桌「开餐」。狗主人返回后发现情况，随即向受影响的食客道歉，并赔偿了相关餐费。

涉事烤肉店为一间连锁餐饮品牌的加盟店。事发后，涉事店舖宣布自行停业整顿3天，进行全店彻底消毒，并将店内所有餐具销毁及更换。品牌连锁公司亦发表声明致歉，表示已联系受影响食客，建议其前往医院检查，并承担相关费用。店方强调，日后除导盲犬外，其他宠物犬一律严禁入店，并会启用店外的宠物临时安置区。

目前，当地市民热线已接获多宗相关投诉，并将事件转交属地市场监管所跟进处理。这宗事件亦再次引发公众对于「宠物能否进入餐饮场所」的热烈讨论，不少市民与专家呼吁，应从法规层面统一管理标准，以保障公众的用餐卫生与安全。
 

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