重庆暴雨｜撞正全国高考防汛升至最高级 万名救援人员戒备护航考生顺利入场

重庆市自周六（6日）深夜起遭遇新一轮强降雨天气，全市多个区县出现暴雨甚至大暴雨。由于恶劣天气适逢2026年全国高考开考，当地气象、应急及水利等多个部门提前部署并启动应急响应机制，全力保障考生出行及城市安全。其中，合川区雨势最为猛烈，防汛应急响应已提升至最高级别的I级。

合川区积水深达两米急撤逾400人

据重庆市气象局监测，由6日晚上11时至7日中午12时，重庆中西部及东南部多地出现强降雨。其中，合川区钓鱼城街道大阳站录得最大累计雨量达211.5毫米。合川区内多个镇街出现严重水浸，有路段积水深达两米，车辆被淹浸。网传消息指，当地曾有一名成人及一名小孩被激流冲走，幸其后获救。截至7日下午，合川区已紧急转移452名群众避险，暂未有伤亡报告。

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除合川外，武隆区灾情亦相当严重，当地需紧急转移995人。据统计，全市合共有18个区县出现暴雨，7个区县出现大暴雨。

防汛响应升级多部门合力排涝

随着雨势加剧，重庆市防汛抗旱指挥部于7日上午将合川区及彭水县的应急响应提升至二级；中午12时，更将合川区的防汛及地质灾害应急响应进一步升级至最高级别的I级。

重庆市应急管理局表示，全市各级专业应急救援队伍近1.8万人正在值班备勤。针对合川区的严重积水路段，市级调派了大型装备协同排涝，相关积水点已于7日下午完成排水并恢复交通。

预警跑在风雨前 护航高考

由于本轮强降雨与全国高考时间重叠，重庆气象部门早于5日已发布预警信息，并连日向市教育考试院发送《高考气象服务专刊》，协助考点完善应急预案。全市112个高考考点亦已部署逾500名专业救援人员在周边值守巡查。

考试当日清晨，各考点已做好防雨准备，考生在风雨中有序入场应考。据了解，目前重庆市内暂未接获因暴雨导致高考延误的报告。