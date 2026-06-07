深圳暴雨｜水龙卷惊现深圳湾 龙华变「水城」山姆超市被淹｜有片

深圳昨日（6日）遭遇强对流天气侵袭，深圳湾上午惊现俗称「龙吸水」的水龙卷，场面震撼。午后暴雨加剧，气象部门将分区暴雨预警信号由黄色连升两级至橙色，龙华区短时强降水引发严重水浸，有路段积水超过60厘米，区内山姆超市亦未能幸免，店内外一片汪洋。全市暴雨预警至晚上9时才全面解除。

深圳昨日受强对流天气影响，全市多个区域雷雨大风及暴雨预警同时生效。上午约10时，深圳湾上空突然出现水龙卷，有市民在周边高楼目击全程并拍下画面。从现场图片可见，厚重的积雨云层低垂，一条云柱自乌云底部垂直向下延伸，将海水吸向空中，形成「龙吸水」的壮观景象。

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据深圳市气象台信息，上午8时50分已率先在包括龙华在内的多个区域发布雷雨大风黄色预警，预料阵风达8级左右。至上午10时15分，气象台再发布暴雨黄色预警，预计1至2小时内将录得30至50毫米降水。

龙华成重灾区积水超过60厘米

午后雨势持续加剧，至傍晚6时许，气象部门将龙华区、南山区部分区域及龙岗区部分街道的暴雨预警信号由黄色升级为橙色。

龙华区成为是次暴雨的重灾区。短时强降水导致多处路段严重水浸，有拍摄者称车辆进水熄火，有路段积水深度超过60厘米，汽车要涉水而行。龙华山姆会员商店亦被淹没，店内地面积水，顾客需涉水购物。

龙华区有商户向媒体表示，积水一度没过巴士轮胎，深度超过60厘米，由于雨势持续，积水无法退去，不少市民下班后无法开车回家。有车辆因引擎入水抛锚，被困路中。

直至晚上9时，深圳全市解除所有暴雨和雷雨大风预警信号，强降雨趋于结束。气象部门提醒，市民仍需注意远离河道和危险边坡等区域。