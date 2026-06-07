见手青︱云南主任医生现幻觉兼失忆 揭全家连续3年食菌中毒

云南正值野生菌上市时间，陆续有民众因误食毒菌入院求医，甚至连医院的主任医生，也因食菌食到看见小人和失忆，入院后发现对方及其家人，已连续3年因为吃「见手青」牛肝菌而有中毒征状。

厚切及炒制时间不足出事

《云南日报》报道，云南大学附属医院普外一科主任张万福，向来受吃「见手青」，今年该菌一上市，便与家人购回家尝鲜。但因菌子切得较厚、炒制时间不足，加上食用量过多，加之剩余凉菌未充分加热便再次食用，导致全家出现中毒反应。



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躺在病床上的张万福表示，自己出现舌头肿大、说话含糊、频繁打嗝等症状，并产生「看见小人」的幻觉，伴随恶心、呕吐，甚至连续两天失去记忆。他的妻子与女儿也受到影响，出现看见「水母」及「花朵」等幻觉。

送入自己任职的医院治疗后，现已出院的张万福透露，其全家已连续三年出现野生菌中毒。

医院一周数十宗菌中毒

云南大学附属医院急诊内科副主任朱峻波表示，医院自5月起陆续收治野生菌中毒患者，6月已进入就诊高峰期，累计病例达数十例。其中，以误食「见手青」引发神经精神症状最为常见；部分患者因食用剧毒「鹅膏」、「亚稀褶红菇」等菌种，造成肝肾及心肌损伤，重症者甚至需要血浆置换或血液净化治疗。



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院方提醒民众，不要自行采摘不熟悉的野生菌，购买时应选择来源明确的菌种，烹调时务必充分加热煮熟，隔夜菌类也应避免简单复热后食用，以降低中毒风险。

所谓「见手青」，其实并非某一种菌菇，其属于牛肝菌属，包括多种牛肝菌，因被手碰或者被压伤会变成青色而得名。它是有条件可食用菌类。