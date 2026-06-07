山西沁源矿难酿82死 县应急局三高层同日落马

山西省长治市沁源县5月22日晚发生极严重的煤矿气体爆炸事故，造成高达82人遇难、128人受伤。当地官场接连震荡。继县委书记赵永进于6月2日被查后，今日（7日）再有多名官员相继落马，当中包括县应急管理局党委书记，显示问责行动正持续升级。

应急管理系统三要员受查

据长治市纪委监委通报，今日受查的三名官员均来自沁源县应急管理及执法系统，包括：沁源县应急管理局党委书记、局长兼应急管理综合行政执法队队长孙晓晔；应急管理局党委委员、执法队副队长岳晓东；以及执法一队队长张谦。三人均涉嫌严重违纪违法，目前正接受各区县纪委监委的纪律审查和监察调查。

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而就在5天前（6月2日），沁源县「一把手」、县委书记赵永进亦被山西省纪委监委通报涉嫌严重违纪违法落马受查。

国务院最高检挂牌督办

这一连串官员落马，背景源于半个月前的一宗特大矿难。今年5月22日晚上，沁源县山西通洲集团留神峪煤业有限公司矿井发生气体爆炸。截至目前，事故已导致82人死亡、2人失联及128人受伤，是中国自2009年以来、也是山西省自2007年以来最严重的矿井安全事故。

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事故震惊中央，国务院副总理张国清曾赶赴现场指导处置，国务院随后成立特别重大气体爆炸事故调查组进行彻查；最高人民检察院更对此案挂牌督办，要求依法从严惩处主要责任人员。

悬红最高200万举报

事故发生后，山西省委及省政府召开多次会议，部署全省煤矿安全隐患专项整治。省委书记唐登杰明言，要严厉整治安全监管执法「宽松软」问题，严肃查处「以罚代管、只罚不管」等失职渎职行为及其背后的腐败问题。

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为配合整治行动，山西省已启动全域煤矿安全排查，晋城市沁水县、高平市等多地更设立重赏举报机制，若举报隐蔽工作面等违规行为查证属实，最高可获200万元人民币奖励。