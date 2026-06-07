现代「梁祝」︱深圳男随轻生新婚妻殉情 女死者儿时疑遭亲戚性侵

深圳去年有男子，在完成自杀轻生的新婚妻的遗愿清单后殉情，被网民称是现代「梁祝」。最新报道指，女死者儿时疑遭亲戚性侵，却求助无门，致罹患抑郁症。婚后丈夫为她报警却无法立案，终令女事主病发自杀身亡。

青少年期起曾多次自杀

广东潮汕的女死者黄汶雯，2024年底服药轻生死亡，年仅26岁。其33岁的新婚丈夫谢家振，在带著亡妻遗照逐一完成对方看演唱会、到泰国看心仪艺人表演、品尝多地美食等心愿后，便殉情身亡，事件当时引起社会极大关注，纷纷婉惜二人情深命薄。

据「新黄河」报道，黄汶雯的母亲林玲（化名）近日透露这宗悲剧的前因后果。林玲指，女儿小学时成绩优异。14岁那年，黄汶雯在深圳一医院被诊断为重度抑郁。2018年，诊断从抑郁症转为双相情感障碍，此后多年，她多次企图结束生命，每一次都被抢救回来。



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警未立案变催命符

不过，林玲当时不敢张扬事件，未有立即报警，只是自己去开导女儿。之后黄汶雯情况似有好转，愿意走出家门，并在他人介绍下认识了谢家振。

2024年2月24日，元宵节，黄汶雯与谢家振在深圳领证结婚。同年6月，谢家振发现妻子在夫妻生活方面出现应激反应和恐惧。追问之下，黄汶雯痛哭，说出了童年被性侵的经历。谢于是替妻子报警。

然而，警方最后因证据不足未能立案。被警方问话的男亲戚，事后反指林玲母女企图敲诈勒索，两家人关系彻底破裂。

隐藏十多年的秘密，曝光后却取不回公道，令黄汶雯病情再度恶化。2024年12月11日，她选择服下过量的安眠类药结束生命。

谢家振也在约四个月之后，完成了亡妻的遗愿清单，在网上发出千字文遗书，然后追随黄汶雯而去。

林玲表示，公开女儿的童年遭遇，是希望未来的孩子与家长，遇到类似不幸，懂得如何处理自救，不要让悲剧重演，「孩子小时候受了伤害，要立马跟家人说，不能自己憋著。长大了有羞耻心，更不敢说」。

网民纷纷留言，「前段时间热搜一个猥琐男猥亵女童居然只判一年…」、「为这位母亲的懦弱和愚蠢感到遗憾」、「七八岁，妈呀，她得多痛苦啊」、「只要是伤害，无论过了多少年对当事人来说都过不去」、「天啦，一直还以为殉情只是古老的传言」。



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