被指「下沉」演短剧 李若彤：我是演员不是神仙

被誉为「最美小龙女」的香港女星李若彤，近年演艺重心从经典长剧转向大陆网络短剧市场，新作短剧《夫人她专治不服4》近日在内地网络平台播出，其饰演男主角外婆角色，引发热议。部分网友评论称，连「姑姑」都「下沉」演短剧了。对此，李若彤受访时大方回怼：「我是个演员，又不是天上的神仙。」

李若彤表示，不管是长剧、短剧还是电影，只要喜欢且角色合适自己，演得过瘾，就会去拍，不存在所谓「下沉」。她称，在短剧剧组拍摄期间，经常会觉得像在拍电影，剧组的摄影运镜、灯光布局都很专业、追求完美。

饰演小龙女走红

内地《扬子晚报》报道，李若彤还表示，当下团队在苏州，「不排除自己会出现在苏超的球场上看球，感受下那个氛围。」她透露，自己在中学阶段就很喜欢看球，甚至第2天要考试，晚上还因为心仪的球队追比赛到凌晨4时。

60岁的李若彤因在1995年版《神雕侠侣》中饰演小龙女而走红，被粉丝暱称为「姑姑」，长年以优雅清冷形象深植人心。近年她转身改拍微短剧，2024年，由其首度主演并担任监制的微短剧《午夜玫瑰》大受欢迎，入选国家广电总局2024网络视听精品节目。