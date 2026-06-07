全国高考2026︱高考今开锣各地现壮观送行 安徽领头巴车牌「就要录录录」

内地高考今日开锣，各地使出十八般武艺送考。安徽毛坦厂中学再现万人送考，领头大巴车牌「91666」，谐音寓意「就要录录录（取）」；广州家长送考讲究好意头，手举甘蔗寓意「掂过碌蔗」，持向日葵寄望「一举夺魁」。今年高考报名人数比去年减少45万人，降至1290万人，连续第二年下滑。有分析指，适龄生源与复读生减少，再加上部分中职生看淡学历价值、选择直接就业，导致报考规模下降。

▍中国组 ▍

极目新闻报道，昨早8时许，十多辆送考大巴从安徽六安的毛坦厂中学陆续驶出，送考生前往市区考点。领头的红色大巴车牌号码为「91666」，谐音「就要录录录」，寄托着对考生「顺利录取」的美好祝愿。司机是属马的马师傅，他已经连续十多年担任送考司机，寄予考生「马到成功」。

报考人数比去年减45万人

道路两侧，自发前来的市民与家长们早已汇成人海，有人挥舞着写有「金榜题名」的旗帜，齐声高喊「高考加油」。毛坦厂中学位于安徽深山小镇，在校学生常年超过2万人，被称为「亚洲最大高考工厂」，自2013年起因万人送考的壮观场面而引发关注。

安徽毛坦厂中学的高考考生出发。中新社

安徽毛坦厂中学的高考考生出发，万人送行。中新社

浙江省金华市有巴士职员为考生布置打气装饰。新华社

在广州，广州大学附属中学昨日举办加油壮行活动，家长们为子女花式应援，一个个举着长甘蔗，蔗上挂有香蕉、糭子，取「掂过碌蔗、一朝高中」的彩头， 手持向日葵寄望「一举夺魁」，甚至身穿「状元服」，为考生助威。

家长穿「状元服」助威

四川巴中，南江县长赤镇长赤中学的800多名高三学生，前日出发前往县城考点，约2万居民自发送考，占全镇居民人数的四分一，热闹非凡。附近商户罗先生对极目新闻称，长赤镇只有一间高中，高考是镇上大事，送考成为多年传统。

中国教育部数据显示，今年报考人数为1290万人，较去年减少45万人，是高考报名人数连续第2年下滑。

中国教育发展战略学会学术委员会委员陈志文对《财新》分析报考人数回落三大成因 。其一，高考报考群体囊括普通高中与中职学校两大生源，2023年普高、中职招生总量较2022年减少约10万，基础生源规模回落。其次，高考命题向反刷题改革，加上公立学校不招收复读生，令复读报考人数普遍下滑。此外，高等教育日趋普及，文凭含金量缩水，部分中职生认为大学毕业也未必找到体面工作，索性放弃报考、直接就业。

报道称，虽然高考报名人数近2年呈下降趋势，但有研究显示，未来10年内，全国高等教育学龄人口18至22岁将按先升后降的趋势发展，高等教育资源将面临著短期相对不足和长期可能过剩的挑战。