辽宁弃猫潮︱上百只猫仔扔路边惊现血尸 官方急送救助公安彻查

6月5日，有网友发布视频称，在辽宁省沈阳市于洪区洪盛路附近，上百只幼猫在马路边无人看管，疑似人为遗弃，并且有一定数量的幼猫被过路车辆碾压致死。

幸存猫只全数送救助

对此，沈阳市于洪区农业农村局、马三家街道办事处当晚发布情况通报，具体内容如下：

6月5日，有网友发文称「于洪区洪盛路附近发现上百只猫崽被弃路边」。对此情况，于洪区农业农村局、马三家街道办事处、马三家派出所以及专业救助机构第一时间赶赴现场，开展核查处置工作。

相关新闻：无良繁殖场倒闭 逾百名种猫惨弃街头

经核实，现场发现猫和小猫共百余只，相关部门立刻采取妥善处置工作。对已死亡的，全部进行无害化处理，防止疾病传播；对未死亡的，已妥善转运至救助机构进行救助，现场工作已全部处理完毕。

公安部门正在溯源追查违规弃养原因，并将依法依规开展追责打击。于洪区农业农村局、马三家街道办事处将密切关注相关事件动态，积极回应社会关切。