全国高考2026︱数学天才韦东奕账号变「许愿池」  学生留言盼顺利攞高分

今年全国高考明天（7日）正式开始之际，被外界誉为数学天才韦东奕，其在小红书的个人账号评论区竟成新一届考生「许愿池」，大批网民留言，希望高考顺利，取得理想成绩。

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昨日（5日），北京大学数学科学学院长聘副教授韦东奕的个人账号开通满一年，相关话题发布后，再次吸引大批学子关注，不少网友涌入评论区，留言许愿考试顺利。该账号于一年前开启后，只发布一条短片，但已有1570多万点赞，近160万条留言。

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去年6月初，韦东奕开通个人社交平台账号，和网友打招呼，短短4秒的视频吸引无数网友关注，粉丝数量最高时接近2500万。

韦东奕本人曾对媒体表示，「不会再对外做任何回应」。

