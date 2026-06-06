智能眼镜︱机舱空姐被片惹偷拍质疑 网上遮灯贴热卖变此地无银？

智能眼镜越来越普遍，功能和效果亦越来越好，随时成为他人偷拍的工具。

近日，上海网民云女士在智能眼镜品牌乐奇ROKID的用户社区（讨论区）内，发现有用户使用该品牌智能眼镜在登机时拍摄「春秋航空」空姐并发布，云女士气愤之下便发文提醒被偷拍的情况。

产品讨论区内，有用户将拍摄的影片上传分享。

产品讨论区内，有用户将拍摄的影片上传分享。

产品讨论区内，有用户将拍摄的影片上传分享。

云女士向《潇湘晨报》表示，没有想到会有一些不怀好意的人利用，甚至购买遮光贴，让智能产品被伪装成一副普通眼镜。



报道指，「拍摄」空姐影片外，讨论区遇有在不同公共场景拍摄路人的影片，地点包括海边、公园或地铁等。云女士还发现，智能眼镜除拍照时会亮灯，但有人却用遮光贴，覆盖眼镜上的灯号。网上见，其中一款遮光贴网上已售逾5000。



乐奇Rokid官网及商品界面，未见隐私提醒，《用户使用手册》中，仅在第13页提及：「使用智能眼镜时请考虑他人隐私。未经同意，避免拍照、录像和录音……」



前日（4日），春秋航空工作人员表示，未经许可的拍摄，尤其是公开在互联网上，可能侵犯他人的肖像权和隐私权。乐奇客服表示会尽快核查相关内容，如确认存在违规，将按照用户协议对相关账号进行必要处理，同时也会进一步加强使用规范提醒。

